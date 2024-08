Rede social X enfrenta queixas na Europa sobre uso de dados pessoais

A rede social X enfrenta queixas em oito países europeus por uso "ilegal" de dados pessoais dos internautas para alimentar sua tecnologia de Inteligência Artificial (IA) sem o consentimento das pessoas, informou a organização Noyb.

A rede X, que pertence ao bilionário Elon Musk, "nunca informou aos usuário de maneira proativa que seus dados pessoais eram usados para treinar sua tecnologia de IA Grok", publicou o Centro Europeu de Direitos Digitais, que tem sede em Viena.

A organização, também denominada Noyb ("None Of Your Business" ou "não é da sua conta", em tradução livre) apresentou a reclamação depois que a Comissão de Proteção de Dados (DPC) da Irlanda adotou medidas legais contra o X por suas práticas de coleta de informações para treinar sua IA.