Libertadores volta depois de 2 meses com mata-mata de oitavas de final

Mais de dois meses depois, a Copa Libertadores da América 2024 está de volta nesta semana com o início do mata-mata de oitavas de final, que terá dois confrontos entre brasileiros. Atual campeão, o Fluminense vai a Porto Alegre na terça-feira para enfrentar o Grêmio no jogo de ida, num duelo entre duas equipes que reagiram no Campeonato Brasileiro durante a pausa da Libertadores, mas vêm de eliminações nas oitavas da Copa do Brasil. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os gaúchos caíram nos pênaltis diante do Corinthians, e os cariocas, que no último sábado perderam o clássico contra o Vasco por 2 a 0, foram eliminados pelo Juventude no Maracanã.

Na quarta-feira, o Botafogo, líder do Brasileirão, recebe o Palmeiras no estádio Nilton Santos. Ambos também se despediram da Copa do Brasil nas oitavas de final, com o alvinegro derrotado pelo Bahia e o 'Verdão' pelo Flamengo. Mas a expectativa pelo confronto é grande, dada a rivalidade que cresceu entre os clubes desde o Campeonato Brasileiro do ano passado. Com esses dois confrontos, o Brasil tem garantidos pelo menos dois representantes nas quartas, mas outros times do país partem como favoritos contra estrangeiros.

Um deles é o Flamengo, que na quinta-feira recebe o Bolívar no Maracanã em um jogo teoricamente acessível, mas com o desafio dos 3.600 metros de altitude na volta em La Paz. Os dois times se enfrentaram duas vezes na fase de grupos da Libertadores. No primeiro confronto, em abril, os bolivianos venceram em casa por 2 a 1. Três semanas depois, no Rio, o 'Rubro-Negro' goleou por 4 a 0. Também na quinta-feira, o São Paulo vai a Montevidéu para enfrentar o Nacional, que chega motivado para o confronto de tricampeões da Libertadores depois de conquistar o Torneio Intermédio Uruguaio com vitória sobre o arquirrival Peñarol.

Na terça, é a vez do Atlético-MG ir à Argentina, onde terá pela frente o San Lorenzo. Com campanha abaixo da expectativa no Campeonato Brasileiro, a Libertadores é a principal aposta para o resto da temporada do 'Galo', que também tem como objetivo a Copa do Brasil. - River pelo fim da hegemonia brasileira -

O River Plate da Argentina é o último time não brasileiro a vencer a Libertadores, em 2018. De lá para cá, só Flamengo (2019 e 2022), Palmeiras (2020 e 2021) e Fluminense (2023) venceram o torneio continental. Na ocasião, o técnico do River era Marcelo Gallardo, que está de volta ao clube um ano e meio depois de encerrar uma primeira passagem que começou em 2014 e terminou em 2022 com 14 títulos. Agora, os 'Millonarios' terão um duelo argentino contra o Talleres nas oitavas de final, com o primeiro jogo em Córdoba, na quarta-feira.

Nos demais jogos de ida desta semana, o Colo Colo recebe o Junior Barranquilla em Santiago na terça-feira e o Peñarol encara o The Strongest em Montevidéu. Os jogos de volta das oitavas de final da Libertadores serão disputados entre os dias 20 e 22 de agosto. As quartas estão programadas para meados de setembro, as semifinais para as duas últimas semanas de outubro e a final única está marcada para o dia 30 de novembro, em Buenos Aires, em estádio ainda não definido. -- Jogos de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América: