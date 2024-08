Jogadores de rúgbi franceses acusados de estupro são libertados da prisão domiciliar, mas deverão permanecer na Argentina

Os jogadores de rúgbi franceses acusados de estupro na Argentina, Hugo Auradou e Oscar Jegou, foram liberados nesta segunda-feira (12) do regime de prisão domiciliar ao qual estavam submetidos desde que haviam sido presos em 8 de julho, mas deverão permanecer no país até o fim do julgamento, informou o Ministério Público em um comunicado.

A promotoria determinou "a recuperação da liberdade dos imputados, mantendo-se as demais medidas de coação", entre elas a retenção dos passaportes, a proibição de saírem do país e de manterem contato, por qualquer meio, com a denunciante, disse nesta segunda-feira à imprensa Martín Ahumada, porta-voz do poder judiciário de Mendoza, província na qual teriam ocorrido os fatos denunciados.

O comunicado também ressaltou que "não foram reunidos elementos suficientes que autorizariam o Ministério Público" a solicitar a decretação de prisão preventiva.