Deslizamento em aterro sanitário deixou 23 mortos em Uganda

Ao menos 23 pessoas morreram no deslizamento de um grande aterro sanitário no sábado (10) na capital de Uganda, Kampala, segundo um balanço atualizado divulgado nesta segunda-feira pelas autoridades municipais.

O aterro sanitário de Kiteezi foi criado em 1996 e recebe quase todos os resíduos coletados em Kampala.

Diversas regiões do leste da África sofreram recentemente com as fortes chuvas, entre eles Uganda e Etiópia, segundo país mais populoso do continente.

