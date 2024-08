Atlético-MG visita San Lorenzo em crise na ida das oitavas da Libertadores

O Atlético-MG será o primeiro representante do Brasil a entrar em campo pelas oitavas de final da Copa Libertadores, nesta terça-feira (13), em Buenos Aires, contra o San Lorenzo, que vive uma crise. O 'Ciclón' vem de uma derrota no sábado por 1 a 0 para o Atlético Tucumán, resultado que deixou a equipe na 25ª colocação entre os 28 que disputam o Campeonato Argentino. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O mau momento fez com que o técnico Leandro Romagnoli colocasse o cargo à disposição após a derrota, mas a diretoria do San Lorenzo bancou sua permanência, com o mata-mata da Libertadores como última possibilidade para o time entrar nos eixos em uma temporada que com desempenho abaixo do esperado.

O time chegou às oitavas de final depois de terminar o Grupo F na segunda posição, atrás do Palmeiras. Por sua vez, o 'Galo' foi o líder do Grupo G, com cinco vitórias e apenas uma derrota, diante do Peñarol do Uruguai. No Campeonato Brasileiro, o time comandado pelo técnico argentino Gabriel Milito ocupa a nona colocação e vem de um empate sem gols no clássico contra o Cruzeiro pela 22ª rodada. Na Copa do Brasil, avançou às quartas de final depois de eliminar o CRB de Alagoas.

"Chegamos em um bom momento. Conheço o San Lorenzo, sei o que significa a Libertadores para os times argentinos, sei o que é jogar no estádio do San Lorenzo como jogador e como treinador. Sei o que nos espera. Temos que ter muito controle emocional e jogar com responsabilidade, com coragem para jogar e ganhar", disse Milito sobre o confronto. O jogo será disputado no estádio Nuevo Gasómetro, a partir das 21h30 (horário de Brasília), com arbitragem do uruguaio Gustavo Tejera. A volta está marcada para semana que vem, no dia 20 de agosto, na Arena MRV. Quem avançar vai enfrentar nas quartas de final o vencedor do duelo entre Fluminense e Grêmio.