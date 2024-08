Alemãs derrotam espanholas e levam o bronze no futebol

Alemanha bateu Espanha por 1 a 0, em partida que marcou quinta medalha das alemãs em torneios olímpicos de futebol feminino.A Alemanha conquistou nesta sexta-feira (09/08) o bronze no torneio olímpico de futebol feminino depois que o pênalti cobrado por Giulia Gwinn no segundo tempo selou a vitória por 1 a 0 sobre a campeã mundial Espanha. As espanholas já haviam sido derrotadas pelo Brasil por 4 a 2 na semifinal em Marselha. Nesta sexta-feira, a presença do trio de estrelas Alexia Putellas, Jenni Hermoso e Aitana Bonmati não foi suficiente para frear as alemãs. A Espanha teve a melhor chance do primeiro tempo. Teresa Abelleira chegou a acertar a trave adversária depois de tentar surpreender a goleira alemã Ann-Katrin Berger com um tiro livre, e Oihane Hernandez também acertou a trave antes do intervalo. A Alemanha, campeã olímpica do Rio 2016, que perdeu por 1 a 0 na prorrogação para os Estados Unidos nas quartas de final em Lyon, recebeu um pênalti aos 63 minutos depois de a goleira Cata Coll derrubar Gwinn em uma disputa aérea na área. Gwinn converteu o pênalti pessoalmente com sucesso. Depois, Lea Schüller perdeu uma oportunidade de fazer 2 a 0. Brasil e EUA disputam ouro no sábado Em desvantagem, a Espanha fez uma substituição dupla, numa tentativa de empatar. Mas as espanholas não conseguiram realmente ameaçar, até receber um pênalti discutível aos sete minutos dos acréscimos. Mas o chute de Putellas foi defendido por Berger, selando a vitória alemã. Esta é a quinta medalha alemã no futebol feminino nos Jogos Olímpicos – a quarta de bronze, além do ouro em 2016. A partida, no Parc Olympique Lyonnais, em Lyon, França, também marcou um "presente de despedida" para o técnico interino da Alemanha Horst Hrubesch, que comandava seu último jogo. A partida que vai decidir a medalha de ouro feminina será disputada entre o Brasil e os EUA no sábado, no Parc des Princes, em Paris. jps (DPA, ots)