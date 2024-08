Taxa global de desemprego juvenil é a mais baixa dos últimos 15 anos, segundo OIT

Mas "para os jovens dos Estados árabes, do leste e do sudeste asiático e do Pacífico, a taxa de desemprego juvenil em 2023 foi superior à de 2019", destacou a organização.

Globalmente, mais da metade dos jovens trabalhadores têm empregos informais, disse a OIT. "As oportunidades de acesso a um trabalho digno continuam limitadas para as economias emergentes e em desenvolvimento", afirmou.

O estudo revela que, em 2023, um em cada cinco jovens – 20,4% da população mundial – não tinha emprego, estudo, nem formação. Dois em cada três destes jovens eram mulheres.

Além disso, os homens jovens se beneficiaram muito mais da recuperação do mercado de trabalho do que as mulheres. As taxas de desemprego das mulheres jovens (12,9%) e dos homens jovens em 2023 eram quase iguais (13%), em contraste com os anos anteriores à pandemia, quando a taxa dos homens jovens era mais elevada.

