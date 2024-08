Sobe a 18 número de mortos em deslizamento de aterro sanitário em Uganda

Segundo o porta-voz da polícia, 14 corpos foram recuperados no sábado e outros quatro no domingo. "Cerca de 1.000 pessoas foram deslocadas pelo incidente", acrescentou.

Segundo a imprensa local, casas, pessoas e animais foram soterrados por montanhas de lixo do aterro de Kiteezi, distrito no norte de Kampala, após o deslizamento de terra provocado por fortes chuvas.

O número de mortos no deslizamento de um grande aterro sanitário, no sábado, em Kampala, capital de Uganda, aumentou para 18, anunciou a polícia neste domingo (11).

O presidente Yoweri Museveni disse, neste domingo, que ordenou que as forças especiais do Exército ajudem na operação de buscas e resgate e exigiu saber como foi permitido que as pessoas vivessem perto de um "morro potencialmente perigoso".

Museveni afirmou na rede social X que pagará indenizações no valor equivalente a sete mil reais às famílias dos mortos e 1.400 reais para cada ferido.

O prefeito de Kampala, Erias Lukwago, disse à AFP que o aterro sanitário de Kiteezi, de 14 hectares, estava lotado. "É um desastre e estava anunciado", afirmou.