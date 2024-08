Eles embarcaram no avião no Paraná para uma longa viagem até a Venezuela, sua terra natal. Mas o plano de Josgleidys González, sua mãe e o pequeno Joslan, de quatro anos, foi desfeito com a queda da aeronave em que viajavam.

Milhares de soldados participam da incursão ucraniana na região russa de Kursk, que visa deslocar as forças do Kremlin e "desestabilizar" a Rússia, disse à AFP um alto funcionário da segurança ucraniana, seis dias após o ataque surpresa em Kiev.

NOVOGRODIVKA:

Avanço russo se aproxima de momento 'crítico' no Donbass ucraniano

O primeiro projétil disparado pelo exército russo sobrevoou os fiéis e impactou um imóvel da era soviética em Novogrodivka, no leste da Ucrânia, momentos antes da cerimônia religiosa.

PARIS:

Paris prepara passagem de bastão para Los Angeles com encerramento estrelado

De Tom Cruise a lendas da 'French Touch' como Air ou Phoenix, o Stade de France receberá, neste domingo (11), uma constelação de estrelas para uma cerimônia de encerramento futurista, na qual Paris passará o bastão para Los Angeles, sede dos próximos Jogos Olímpicos de verão em 2028

PARIS:

EUA termina em 1º no quadro de medalhas dos Jogos de Paris; Brasil em 20º

Graças ao título no basquete feminino, torneio que fechou neste domingo (11) os 15 dias de competições em Paris, os Estados Unidos terminaram os Jogos Olímpicos na liderança do quadro de medalhas, empatado em 40 ouros com a China.

PARIS:

Prata da seleção feminina dá alento ao maltratado futebol brasileiro

A medalha de prata da seleção feminina nos Jogos Olímpicos de Paris é um alento para o futebol brasileiro, cuja seleção masculina vive problemas para recuperar o brilho de outros tempos.

PARIS:

Após sonho olímpico, duro despertar político aguarda Macron na França?

O sucesso dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 superou os sonhos mais loucos de muitos na França, mas, nas próximas semanas, o presidente Emmanuel Macron voltará à realidade: um bloqueio político com sua polêmica antecipação eleitoral.

PARIS:

Paris fecha as cortinas da festa olímpica e holandesa Hassan encerra o atletismo com ouro

Com uma cerimônia mais convencional que a de abertura, Paris fecha neste domingo (11) as cortinas de uma festa olímpica na qual fizeram história figuras como Mijaín López, Simone Biles, Léon Marchand, Katie Ledecky... e Sifan Hassan, que venceu a maratona feminina pela manhã.

PARIS:

Snoop Dogg, o carismático 'mascote' extraoficial dos Jogos de Paris

Participante do revezamento da tocha olímpica no dia da abertura, Snoop Dogg se vestiu de cavaleiro nas provas de hipismo, provou escargot, abriu a competição de breaking e se maravilhou com a Mona Lisa em Paris. O rapper americano se tornou nas últimas semanas o 'mascote' extraoficial dos Jogos Olímpicos na capital francesa, onipresente nas tribunas e conectado com os espectadores.

LOS ANGELES:

Tom Cruise, herói de ação cercado por mistério

Ele é um dos mais recentes fenômenos do cinema, um herói mundial que mergulha incansavelmente nas loucuras de seus personagens sem se importar com a passagem do tempo. Mas quem conhece realmente Tom Cruise?

BEERSHEBA:

Dependência química aumenta em Israel devido à guerra

Yoni, de 19 anos, teve de deixar seus planos de servir ao Exército de Israel para entrar em um programa de reabilitação para o abuso de drogas, um problema que se agravou desde o início da guerra na Faixa de Gaza, após o ataque do movimento palestino Hamas, em 7 de outubro.

