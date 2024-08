Rússia lança operação para interromper incursão terrestre ucraniana

Em uma reviravolta inesperada, unidades armadas ucranianas entraram na terça-feira na região russa de Kursk, na fronteira com a ex-república soviética, e avançaram vários quilômetros para o interior, segundo analistas independentes.

A Rússia lançou neste sábado(10) uma "operação antiterrorista" em três regiões de fronteira com a Ucrânia para interromper a maior ofensiva de Kiev em território russo desde que começou o conflito há dois anos e meio.

Segundo a legislação russa, as forças de segurança e os militares têm amplos poderes de emergência durante as chamadas operações "antiterroristas".

Ele também chamou a incursão ucraniana de "ataque terrorista" e afirmou que as tropas de Kiev feriram civis e destruíram edifícios residenciais.

O comitê antiterrorismo afirmou que a Ucrânia agiu em uma "tentativa sem precedentes de desestabilizar várias regiões do nosso país".

Nesse período, os deslocamentos são restringidos, os veículos podem ser confiscados, as chamadas telefônicas monitoradas, há postos de controle e a segurança é reforçada nas principais infraestruturas.

Vários meios de comunicação russos compartilharam um vídeo que supostamente mostrava moradores do distrito de Sudzha, em Kursk, onde se concentra a ofensiva ucraniana, pedindo ajuda ao presidente russo, Vladimir Putin.

Pelo menos 3.000 civis foram evacuados das zonas fronteiriças russas e as autoridades disponibilizaram trens adicionais para Moscou, a capital, para pessoas que tentavam fugir.

"A guerra chegou até nós", disse uma mulher que fugiu da zona fronteiriça à AFP em uma estação ferroviária de Moscou na sexta-feira.

No leste da Ucrânia, que continua sendo o epicentro do conflito, pelo menos 14 pessoas foram mortas no bombardeio russo a um supermercado em Kostyantynivka, segundo os serviços de emergência.