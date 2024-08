PRINCIPAIS NOTÍCIAS BRASIL ACIDENTE AVIÃO: Corpos começam a ser retirados do avião que caiu em Vinhedo; causas permanecem incertas É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora VENEZUELA ELEIÇÕES: Maduro descarta negociar com líder opositora após comparecer à suprema corte venezuelana

ISRAEL PALESTINOS GAZA: Autoridades de Gaza reportam mais de 90 mortos em bombardeios israelenses contra uma escola UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Rússia lança nova operação para interromper incursão terrestre ucraniana JOGOS OLÍMPICOS: Brasil tem dia de ouro, prata e bronze em Paris-2024

=== BRASIL ACIDENTE AVIÃO === VINHEDO: Corpos começam a ser retirados do avião que caiu em Vinhedo; causas permanecem incertas

As autoridades começaram a retirar, neste sábado (10), os corpos das 62 vítimas do acidente de avião em Vinhedo, no interior do estado de São Paulo, e realizavam perícias no local para determinar as possíveis causas da queda impressionante. (Brasil acidente, 738 palavras, já transmitida, com acompanhamento) VINHEDO:

'Nunca imaginei viver algo assim': moradores chocados com queda de avião no Brasil Os habitantes da pacata cidade de Vinhedo, no interior do estado de São Paulo, tentam neste sábado (10) digerir a tragédia depois que um avião com 62 ocupantes caiu em meio a suas casas, sem deixar sobreviventes. (Brasil acidente avião, 600 palavras, a ser transmitida)

=== VENEZUELA ELEIÇÕES ==== CARACAS: Maduro descarta negociar com líder opositora após comparecer à suprema corte venezuelana