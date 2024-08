Correísmo volta a nomear Luisa González candidata à Presidência no Equador

A principal força da oposição no Equador, o movimento Revolução Cidadã (RC), anunciou, neste sábado (10), a advogada Luisa González como sua candidata à Presidência pela segunda vez consecutiva, desta vez para as eleições gerais de 2025. González, de 46 anos, que perdeu no segundo turno em 2023 para o atual mandatário Daniel Noboa, participará das eleições de 9 de fevereiro tendo como companheiro de chapa o economista Diego Borja, ex-ministro do governo do ex-presidente socialista Rafael Correa (2007-2017). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora González e Borja foram proclamados em uma convenção do RC realizada em um ginásio coberto da cidade portuária de Guayaquil (sudoeste) sem a presença de seu líder, Correa, que vive asilado na Bélgica desde que deixou o poder.

O ex-presidente, que não pode se candidatar ao cargo devido a reformas constitucionais aprovadas depois de seu governo, que eliminaram a reeleição indefinida, foi condenado a oito anos de prisão por corrupção, o que também o inabilita para se candidatar para cargos eletivos. "A Bela e Diego" e "Até a vitória sempre!", lema de seu governo, escreveu Correa em sua conta na rede X, ao replicar versões da imprensa equatoriana sobre a proclamação da candidatura de González e Borja. Nas eleições antecipadas do ano passado, resultantes da decisão constitucional do então presidente de direita Guillermo Lasso (2021-2013) de dissolver a Assembleia Nacional, González venceu o primeiro turno com 34% dos votos válidos, mas perdeu com 48% o segundo turno para Noboa, de 36 anos, autoproclamado de centro-esquerda.