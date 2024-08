Coreia do Norte lança mais balões de lixo em direção à Coreia do Sul, diz Seul

As forças armadas da Coreia do Sul afirmam que a Coreia do Norte está novamente lançando balões que provavelmente carregam lixo em direção ao Sul, aumentando uma bizarra campanha de guerra psicológica em meio às crescentes tensões entre os rivais divididos pela guerra. A Coreia do Sul disse neste sábado, 10, que os ventos podem levar os balões para regiões ao norte da capital sul-coreana, Seul. A prefeitura de Seul e o governo da província de Gyeonggi emitiram alertas de texto pedindo aos cidadãos que tomassem cuidado com objetos que caíssem do céu e que informassem os militares ou a polícia caso avistassem algum balão. Não houve relatos imediatos de feridos ou danos materiais. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nas últimas semanas, a Coreia do Norte lançou mais de 2 mil balões carregados com resíduos de papel, restos de tecido e pontas de cigarro em direção ao Sul, no que descreveu como uma retaliação aos ativistas civis sul-coreanos que lançaram panfletos de propaganda anti-Pyongyang através da fronteira.

Há muito tempo Pyongyang condena essas atividades, pois é extremamente sensível a qualquer crítica externa ao governo autoritário do líder Kim Jong Un. A Coreia do Norte lançou balões em direção a Seul pela última vez em 24 de julho, quando o lixo carregado por pelo menos um deles caiu sobre o complexo presidencial sul-coreano, aumentando as preocupações sobre a vulnerabilidade das principais instalações sul-coreanas. O balão não continha nenhum material perigoso e ninguém se feriu, informou o serviço de segurança presidencial da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, em reação à campanha de balões do Norte, ativou seus alto-falantes da linha de frente para fazer transmissões de mensagens de propaganda e músicas K-pop. Especialistas dizem que a Coreia do Norte odeia essas transmissões porque teme que elas possam desmoralizar as tropas da linha de frente e os residentes.

Suas relações pioraram nos últimos anos, pois Kim continua a acelerar o programa de armas nucleares e mísseis do Norte e a emitir ameaças verbais de conflito nuclear contra Washington e Seul. Em resposta, a Coreia do Sul, os Estados Unidos e o Japão vêm expandindo seus exercícios militares combinados e aprimorando suas estratégias de dissuasão nuclear construídas em torno dos ativos estratégicos dos EUA. Especialistas dizem que a animosidade pode aumentar ainda mais no final deste mês, quando a Coreia do Sul e os Estados Unidos iniciarem seus exercícios militares conjuntos anuais que estão sendo reforçados para lidar com as ameaças nucleares do Norte. A retomada da campanha de balões ocorre em um momento em que a Coreia do Norte luta para se recuperar de enchentes devastadoras que submergiram milhares de casas e grandes extensões de terras agrícolas em áreas próximas à sua fronteira com a China.