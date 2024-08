Atleta de Paris-2024 protesta por medalha 'danificada', organizadores vão substituí-la

Em declaração transmitida neste sábado à AFP, a comissão organizadora dos Jogos de 2024 afirma ter tomado conhecimento do "depoimento nas redes sociais de um atleta cuja medalha foi danificada poucos dias após a sua entrega".

O organizador dos Jogos Olímpicos confirma que mantém "contato estreito com a Monnaie de Paris, responsável pela produção e controle de qualidade das medalhas, e com o Comitê Olímpico do atleta afetado, com o objetivo de avaliar a medalha e compreender as circunstâncias e a causa do dano".

"As medalhas são os objetos mais desejados dos Jogos e os mais preciosos para os atletas. As medalhas danificadas serão sistematicamente substituídas pela Monnaie de Paris", afirmou.