Argelina Khelif, ouro no boxe, apresenta denúncia em Paris por assédio virtual

O advogado indicou que na sexta-feira "apresentou uma queixa por atos de cyberbullying agravado" junto à área de combate ao ódio online do Ministério Público de Paris.

A boxeadora Imane Khelif venceu a final do peso meio-médio (até 66 kg), disputada em Roland Garros, na sexta-feira.

Depois de competir sem alarde em Tóquio-2020, Khelif se viu envolvida em Paris numa controvérsia sobre gênero liderada por círculos conservadores, com o Comitê Olímpico Internacional (COI) e a Federação Internacional de Boxe (IBA) em conflito sobre o tema.

A polêmica começou no ano passado, quando Khelif e a boxeadora taiwanesa Lin Yu-Ting, também no centro das atenções pelo mesmo motivo, foram desclassificadas do Mundial feminino.

Segundo a FIBA, Imane Khelif não passou em um exame destinado a estabelecer seu gênero. A Federação se recusou a especificar que tipo de exame havia realizado.