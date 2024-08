Guardiola fala em tom de despedida sobre Julián Álvarez, a caminho do Atlético de Madrid

As palavras de Pep Guardiola agradecendo a Julián Álvarez por sua enorme contribuição nas duas temporadas em que esteve no Manchester City confirmam a iminente saída do atacante argentino para o Atlético de Madrid, apesar de os dois clubes ainda não terem comunicado oficialmente a transferência.

Há dias, veículos de imprensa de Espanha e Inglaterra noticiam que Álvarez está a caminho Atlético, que pagaria 95 milhões de euros (R$ 582,2 milhões) para ter o jogador.

"Ele esteve aqui dois anos e ganhamos tudo juntos. Sua contribuição foi enorme", disse Guardiola em entrevista coletiva na véspera da Supercopa da Inglaterra, contra o em que o City vai enfrentar o arquirrival Manchester United no sábado (10).