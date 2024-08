Boxeadora Khelif, envolvida em polêmica de gênero, conquista ouro em Paris

A argelina Imane Khelif, uma das duas boxeadoras dos Jogos de Paris-2024 envolvidas em uma polêmica de gênero, conquistou nesta sexta-feira (9) a medalha de ouro no peso meio-médio (-66 kg) diante de um público entusiasmado com sua vitória no ringue de Roland Garros.

Khelif conquistou seu primeiro título olímpico ao derrotar a chinesa Yang Liu por decisão unânime e comemorou andando pela icônica quadra de tênis carregada nos ombros de um membro de sua equipe.

"Estou muito feliz. Durante oito anos esse foi o meu sonho e agora sou campeã olímpica", comemorou a vencedora. "Quero agradecer a todas as pessoas que vieram me apoiar. A todo o povo da Argélia, à minha equipe e ao meu treinador".