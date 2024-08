Atiradora sul-coreana que viralizou é hospitalizada após desmaio

A atleta, que foi sensação nas redes sociais por seu estilo único e confiança demonstrada nas competições, desmaiou repentinamente na sexta-feira enquanto falava com a imprensa.

A sul-coreana Kim Ye-ji, medalhista de prata no tiro esportivo de 10 metros nos Jogos de Paris, que viralizou por seu estilo, foi hospitalizada após um desmaio, provavelmente causado por "cansaço acumulado", informaram as autoridades locais.

Seu técnico, Kwak Min-su, disse que Kim não tinha problemas de saúde, mas vinha lidando com "cansaço acumulado" depois de cumprir uma agenda lotada desde julho.

Durante as eliminatórias olímpicas, Kim Ye-ji apareceu muito calma, com óculos de tiro futuristas e um boné de beisebol com a aba para trás, o que lhe rendeu notoriedade e seguidores nas redes sociais.

Kim, uma das favoritas à medalha de ouro na prova olímpica de 25 metros, não conseguiu se classificar por não disparar no tempo previsto.