Após saída de Southgate, Lee Carsley assume seleção da Inglaterra de forma interina

A FA informou em comunicado que a interinidade do treinador pode ser prolongada se o processo para encontrar o sucessor de Southgate durar mais do que o previsto.

Carsley vai comandar a preparação dos 'Three Lions' para os jogos da Liga das Nações da Uefa contra Irlanda e Finlândia, em setembro.

O ex-jogador irlandês também fez parte da comissão técnica da seleção principal da Inglaterra nas duas últimas edições da Euro (2021 e 2024) e na Copa do Mundo de 2022.

Lee Carsley, de 50 anos, que trabalhou em vários clubes ingleses como Sheffield United e Manchester City, estava há dois anos no comando da seleção inglesa Sub-21, campeã europeia no ano passado.

O técnico do Newcastle, Eddie Howe, e o ex-treinador do Chelsea Graham Potter são os principais nomes apontados como possíveis sucessores de Gareth Southgate, que estava no cargo desde 2016.

