Zagueiro português Pepe encerra carreira aos 41 anos

O zagueiro português Pepe, de 41 anos, anunciou nesta quinta-feira (8) que encerrou sua carreira em um vídeo publicado nas redes sociais.

"Gostaria de agradecer a todos", declarou Pepe em um vídeo em sua conta no Instagram, no qual cita os clubes em que jogou, a seleção de Portugal e sua família.

"Todos me deram o apoio necessário para ir com a consciência tranquila", acrescentou o ex-jogador, que deu adeus aos gramados após participar da Eurocopa 2024 e encerrar o seu contrato com o Porto.