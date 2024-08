Somália, Bélgica, Paris: o sonho olímpico do maratonista Bashir Abdi

"Qualquer pessoa que já foi um dia a Paris sabe que 42 quilômetros no plano é impossível", diz o maratonista, que destaca um trecho especialmente difícil até o quilômetro 30. "Depois, até o final, é magnífico. Já não tem mais subidas e é pela Paris histórica, com os monumentos", explica.

"É Paris! Mal posso esperar": o corredor de 35 anos estudou detalhadamente os 42.195 quilômetros que o aguardam, num percurso exigente que terá início no edifício da Prefeitura de Paris (Hôtel de Ville) e passará por Versalhes, antes de retornar à capital para terminar na Esplanade des Invalides. Tudo isso com elevação máxima de 436 metros.

Nasceu na Somália, cresceu na Bélgica e treina regularmente na Etiópia: Bashir Abdi, bronze na maratona em Tóquio há três anos, sonha com a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris, onde se sente "em casa".

"Para nós, atletas belgas, são como os Jogos Olímpicos em casa", afirmou Abdi em uma entrevista à AFP meses antes do evento, no inverno de Ghent, cidade onde vive com a esposa e seus quatro filhos.

Uma lesão por fadiga no início deste ano o obrigou a ficar dois meses parado, até voltar a correr em meados de março. Agora, o recordista europeu chega com a esperança de fazer algo grande em Paris.

"Espero estar mais inteiro que outros atletas", disse por telefone semanas antes do 'Dia D', quando estava no centro de treinamento de Sululta, entre as colinas que circulam Adis Abeba, capital da Etiópia.