Separatista Carles Puigdemont reaparece brevemente na Espanha

Em um destes postos, a polícia confirmou a um jornalista da AFPTV que estava à procura do separatista de 61 anos.

Um oficial da 'Mossos d'Esquadra', a polícia regional, foi detido por supostamente ter colaborado com a fuga, disse à AFP um porta-voz da força de segurança, sem revelar mais detalhes.

Segundo a imprensa local, o agente era dono do veículo com o qual Puigdemont fugiu após fazer seu discurso no palco montado perto do Parlamento catalão.