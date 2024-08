Revista científica australiana é criticada por publicar artigos gerados por IA

Seu presidente, Jackson Ryan, disse à AFP que em um artigo intitulado "O que acontece com nossos corpos após a morte?", as descrições do processo científico estavam incorretas ou eram simples demais.

Por exemplo, o programa escreve que o rigor mortis ocorre de três a quatro horas após a morte. Mas Ryan explica que a pesquisa científica indica que o período é menos definitivo.

Outro exemplo inclui a descrição da autólise, um processo no qual as células são destruídas por suas enzimas, mas a revista afirma que elas "se autodestroem". De acordo com Ryan, essa é uma descrição muito ruim do processo.