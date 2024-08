Quatro jornalistas detidos após eleições na Venezuela são acusados de terrorismo

Quatro jornalistas detidos durante os protestos após as eleições na Venezuela foram acusados de crimes de terrorismo, anunciou na quarta-feira o Sindicato dos Trabalhadores da Imprensa (SNTP), que denunciou que as autoridades impedem o acesso de advogados de defesa particulares.

Todas as detenções aconteceram após as eleições de 28 de julho e no contexto das manifestações contra a reeleição do presidente Nicolás Maduro, indicou o SNTP.

A imprensa venezuelana afirma que os jornalistas estavam trabalhando no momento das detenções.

"Em todos os casos, impediram a defesa privada", acrescentou o sindicato.