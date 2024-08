Projeto de reforma ameaça os direitos das mulheres no Iraque

Seus opositores, que convocaram uma manifestação em Bagdá, temem que a lei permita abolir a idade mínima de matrimônio para as muçulmanas, estabelecida em 18 anos pela lei de 1959 sobre o estado civil. Os defensores da reforma negam isso.

Um projeto de reforma no Parlamento do Iraque sobre questões legais que afetam a família traz temores de um retrocesso nos direitos das mulheres e aumento dos casamentos infantis.

"Esta emenda deixa uma ampla margem para a dominação masculina em assuntos familiares" em uma sociedade conservadora, disse Amal Kabashi, da Rede de Mulheres do Iraque.

Para o especialista constitucional Zaid Al Ali, a lei de 1959 combina "as normas mais progressistas de cada culto, o que constitui em uma enorme fonte de irritação para as autoridades islâmicas.

Em virtude disso, os "muçulmanos maiores de idade" que desejam se casar poderiam optar por seguir as regras da sharia xiita ou sunita em questões de direito da família. A emenda não menciona os fiéis de outras religiões.

Para Razaw Salihy, pesquisadora do Iraque na Anistia Internacional, o projeto deveria ser "detido de imediato".

A modificação da lei daria aos homens "mais poder sobre as mulheres e mais oportunidades de conservar a sua riqueza, controlar os filhos etc", aponta Ali.

-Um passo atrás do Estado laico -

Muitos afirmam que, historicamente, o islamismo permitia o casamento de meninas pobres a partir dos nove nos, já que o profeta Maomé teria se casado com uma chamada Aisha.

No entanto, defensores de direitos humanos afirmam que os casamentos infantis violam os direitos das crianças, expondo-as à violência.

O deputado Raed al Maliki, que apresentou a emenda e apoiou com sucesso um projeto de lei anti-LGTBQIAPN+ no Parlamento este ano, nega que as revisões planejadas permitam o casamento de menores.

Em uma entrevista televisiva, ele atribuiu as objeções ao projeto de alteração a "medidas mal intencionadas que procuram privar uma parte significativa da população iraquiana do direito de ter seu estado civil determinado por suas crenças".