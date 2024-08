Parque dos campeões proporciona encontro de atletas com espectadores dos Jogos sob a Torre Eiffel

Léon Marchand desfilou sem camisa, a ginasta Rebeca Andrade sorriu, enquanto outros dançaram, pularam ou choraram. No Parc des Champions, inaugurado em Paris-2024, os medalhistas do dia anterior estão sendo homenageados por uma multidão ansiosa para comemorar com os atletas.

No longo pódio montado nos jardins do Trocadero, cercado por arquibancadas com capacidade para 13.000 espectadores, "eu dancei, vibrei", admitiu a canadense, com a Torre Eiffel como pano de fundo e a Torre Montparnasse coroada por um retrato gigante de Marchand.

Após os Jogos Olímpicos de Tóquio, privados de espectadores por causa da pandemia, o efeito público se multiplicou para esses Jogos com eventos gratuitos e eventos que encantam as multidões.

A música, as selfies com a multidão para os mais de 5.000 medalhistas olímpicos que estarão lá, é "uma maneira excelente e realmente bonita de celebrar todos os atletas e seus sucessos e de se reconectar com todas as pessoas que vieram aqui não apenas para nos celebrar, mas para desfrutar de um espetáculo esportivo", disse Rogers.