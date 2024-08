Parlamento uruguaio aprova lei dos meios de comunicação e presidente veta artigo polêmico

A Câmara dos Representantes do Uruguai aprovou, nesta quinta-feira (8), uma nova lei dos meios de comunicação que possui um polêmico artigo sobre a "imparcialidade" da informação que, conforme esperado, foi vetado horas depois pelo presidente Luis Lacalle Pou.

O projeto de lei de Regulamentação dos Serviços de Difusão de Conteúdo Audiovisual obteve aprovação parlamentar definitiva com 50 votos da coalizão governamental de centro-direita, entre 91 deputados presentes do total de 99 que compõem a Câmara Baixa.

O partido de oposição Frente Ampla (FA, esquerda) foi contra a iniciativa, que altera a Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual aprovada em 2014 ao final do governo de José Mujica, e que foi regulamentada em 2019 no fim do segundo mandato do também esquerdista Tabaré Vázquez.