Nicarágua expulsa sete sacerdotes para o Vaticano

Os sacerdotes enviados ao Vaticano são Edgar Sacasa, Ulises Vega, Marlon Velázquez, Víctor Godoy, Harvin Torres, Jairo Pravia e Silvio Romero, segundo relatórios do portal digital *El Confidencial*, crítico do governo de Ortega e editado na Costa Rica.

"Ontem, quarta-feira, 7 de agosto, partiram da Nicarágua para Roma sete sacerdotes nicaraguenses, que chegaram bem e foram recebidos pela Santa Sé", disse a esposa do presidente Daniel Ortega e vice-presidente, Rosario Murillo, ao ler um comunicado.

Os sete faziam parte de um grupo de 13 religiosos que foram detidos ou colocados em prisão domiciliar pela polícia nicaraguense há uma semana em Matagalpa, no norte do país, de acordo com o Coletivo Nicaragua Nunca Más.

Não houve nenhum relatório sobre os outros padres detidos, nem por parte do governo nem da oposição.

Ortega e Murillo sustentam que a Igreja apoiou os protestos de 2018 contra o governo, os quais deixaram mais de 300 mortos, segundo a ONU, e considerados por Manágua uma tentativa de golpe de Estado patrocinada por Washington.