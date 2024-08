Machado alerta para 'onda migratória' nunca vista na Venezuela se Maduro continuar no poder

A líder da oposição venezuelana María Corina Machado alertou o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, nesta quinta-feira(8), para uma "onda migratória" sem precedentes na Venezuela se Nicolás Maduro continuar no poder.

"Digo a AMLO (sigla com as iniciais do presidente mexicano) que se Maduro decidir se manter pela força, na marra (no poder), poderemos ver uma onda de migração como nunca vimos: três, quatro, cinco milhões de venezuelanos em muito pouco tempo", disse Machado em uma videoconferência com a imprensa mexicana.

A líder da oposição disse que ainda há tempo de "evitar" o que em sua opinião seria o maior êxodo de venezuelanos.