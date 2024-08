Jogos Olímpicos e Paris, um 'match' para quem busca namoro

Sob as luzes azuis e rosas dos holofotes, a multidão dança ao som do sucesso de Rihanna "We Found Love" na fan zone da prefeitura de Paris, transformada em uma boate ao ar livre.

Os Jogos Olímpicos, que atraem parisienses e visitantes de todo o mundo para uma cidade famosa por seu romance, são uma ótima oportunidade para conhecer pessoas. E tudo começa nos aplicativos.

"À medida que os Jogos se aproximavam, vimos um aumento no número de pessoas que mudaram a localização de seus perfis do Bumble para Paris", disse um porta-voz do aplicativo de namoro.