Israel bombardeia Gaza e é acusado pelo Irã de tentar 'expandir' a guerra

Israel bombardeou duas escolas na Faixa de Gaza nesta quinta-feira (8), matando mais de 18 pessoas, de acordo com os serviços de emergência, e foi acusado pelo Irã de querer "expandir" a guerra para outros países do Oriente Médio. A comunidade internacional está trabalhando contra o relógio para tentar reduzir a tensão na região, que aumentou após a morte do comandante do Hezbollah libanês, Fuad Shukr, em um ataque reivindicado por Israel, e o assassinato, não reivindicado, do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em Gaza, onde Israel trava uma guerra contra o Hamas desde 7 de outubro, a Defesa Civil informou que "a ocupação israelense matou mais de 18 cidadãos nos bombardeios das escolas Al Zahra e Abdel Fattah Hamud".

"Este é claramente um ataque contra escolas e instalações civis seguras na Faixa de Gaza", declarou o porta-voz Mohammad al Mughayyir, acrescentando que 60 pessoas ficaram feridas e outras 40 estão desaparecidas. Segundo Israel, essas instalações abrigavam centros de comando do movimento islamista palestino Hamas. Os serviços de emergência e médicos afirmaram que outras 13 pessoas morreram em outras áreas do território palestino, onde o Exército israelense emitiu uma nova ordem de evacuação para algumas partes de Khan Yunis, uma cidade no sul.

As negociações indiretas para alcançar um cessar-fogo na Faixa de Gaza estão paradas há meses, mas os três países mediadores do conflito — Estados Unidos, Catar e Egito — pediram que Israel e Hamas as retomem na semana que vem. Um acordo-quadro "já está na mesa, faltando apenas os detalhes de implementação", indicaram em um comunicado conjunto. O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reagiu informando, em um comunicado, que Israel aceita retomar em 15 de agosto as negociações para um cessar-fogo em Gaza.

"Depois da proposta dos Estados Unidos e dos mediadores, Israel enviará em 15 de agosto uma delegação de negociadores ao local que for combinado para concluir os detalhes de concretização do acordo", anunciou o gabinete do premiê. - "Erro estratégico" - O ministro interino das Relações Exteriores do Irã, Ali Bagheri, declarou à AFP que Israel cometeu um "erro estratégico" que lhe "custará caro" ao matar Ismail Haniyeh em Teerã na semana passada, poucas horas após o assassinato de Fuad Shukr.

O ataque que matou Haniyeh não foi reivindicado, mas o Irã e o Hamas atribuíram a responsabilidade a Israel e prometeram vingança, o que deixou a região em alerta. Bagheri acusou Israel de querer "expandir" o conflito para outros países do Oriente Médio e afirmou que Israel "não está em condições" de travar uma guerra contra o Irã. O primeiro-ministro israelense afirmou na quarta-feira que seu país está "determinado" a se defender e preparado "tanto defensiva quanto ofensivamente".

As manchetes de alguns dos principais jornais israelenses citavam nesta quinta-feira "avaliações" sugerindo que o Irã poderia estar reconsiderando seu plano de ação, aparentemente devido em parte à pressão dos Estados Unidos. Washington, que enviou mais navios e aviões de guerra para a região, instou tanto o Irã quanto Israel a evitarem uma escalada. O chefe militar israelense, Herzi Halevi, afirmou na quarta-feira que Israel continuará tendo como alvo os líderes de seus "inimigos mais perigosos" e prometeu "encontrar" e "atacar" também o recém-nomeado novo líder político do Hamas, Yahya Sinwar, segundo um comunicado do Exército.