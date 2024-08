Gigante das criptomoedas FTX é condenada a reembolsar clientes em US$ 12,7 bi

A empresa FTX, que já foi a segunda maior plataforma de troca de criptomoedas do mundo até sua falência no final de 2022, e sua subsidiária de investimentos Alameda, terão que pagar até US$ 12,7 bilhões (R$ 71,3 bilhões) aos antigos clientes, anunciou nesta quinta-feira (8) a autoridade reguladora do mercado financeiro dos Estados Unidos (CFTC).

Um tribunal federal de Nova York ordenou que ambas as empresas reembolsem US$ 8,7 bilhões (R$ 48,8 bilhões) aos ex-clientes, além de US$ 4 bilhões (R$ 22,4 bilhões) adicionais "para compensar as vítimas pelas perdas causadas pela fraude em massa orquestrada por Samuel Bankman-Fried ['SBF']", o fundador da plataforma.

Segundo a CFTC, a FTX e a Alameda fizeram "declarações falsas a seus clientes e cometeram omissões".