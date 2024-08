Fãs de Taylor Swift ficam com 'coração partido' após cancelamento de shows em Viena

Centenas de fãs de Taylor Swift se reuniram nesta quinta-feira (8) em Viena para lamentar o cancelamento dos três shows que a superestrela americana deveria realizar esta semana na capital austríaca, mas que não vão mais ocorrer devido ao risco de atentado.

Cantos ecoavam na pequena rua Corneliusgasse, em Viena, popular entre os "swifties" por seu nome lembrar uma das canções da artista, "Cornelia Street".

Na véspera, os fãs receberam a notícia inesperada do cancelamento dos três shows de Taylor Swift, enquanto as autoridades anunciavam que haviam frustrado um atentado suicida planejado por um islamista, que pretendia causar um "banho de sangue" no estádio onde os eventos ocorreriam.