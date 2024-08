Exército da Rússia afirma ter contido invasão da Ucrânia em região fronteiriça

De acordo com a Rússia, 100 ucranianos morreram e 215 ficaram feridos. Não foram revelados números sobre as vítimas do lado russo, embora fontes independentes tenham revelado imagens de dois tanques e um helicóptero da Rússia destruídos, além de seis soldados detidos.

O chefe das Forças Armadas da Rússia, Valeri Gerasimov, afirmou na quarta-feira, 7, ter contido uma invasão da Ucrânia na região fronteiriça de Kursk, conduzida por cerca de mil ucranianos. Moscou ordenou a retirada de moradores em meio a combates intensos. Tropas da Ucrânia chegaram a avançar 15 quilômetros no que seria a maior incursão terrestre do tipo desde o início da guerra, em fevereiro de 2022.

Rotina

No entanto, alguns canais geralmente bem informados do Telegram sugeriram que a situação no local não era tão estável quanto o Kremlin dizia. Alguns blogueiros militares descreveram as batalhas em Sudzha e nas proximidades de Korenevo como "pesadas".

Ataques ucranianos na fronteira não são incomuns, mas muitas vezes ocorrem com drones e foguetes lançados do território da Ucrânia. As incursões, porém, são pontuais e normalmente realizadas por paramilitares russos que se opõem a Putin. Por isso, a ação de ontem chamou a atenção. "Desta vez, não foi o corpo voluntário russo, formado por mercenários que lutam com os ucranianos, mas as unidades das Forças Armadas da Ucrânia", afirmou Roman Svitan, especialista militar ucraniano.