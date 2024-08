EUA envia caças furtivos ao Oriente Médio, segundo Pentágono

O Exército dos Estados Unidos informou ter enviado, nesta quinta-feira (8), aviões de combate furtivos F-22 ao Oriente Médio, onde Washington está reforçando sua presença militar com a previsão de possíveis ataques do Irã e seus aliados contra Israel.

No início desta semana, sete americanos ficaram feridos em uma operação com foguetes contra uma base militar no Iraque, atribuído por Washington a um grupo pró-Irã. O ataque ocorreu poucos dias após a morte de quatro combatentes iraquianos pró-Irã em um ataque americano.

Teerã e seus aliados regionais no Líbano, Iraque e Iêmen ameaçaram Israel com represálias armadas desde o assassinato, em 31 de julho, na capital iraniana, do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, e de Fuad Shukr, líder militar do Hezbollah, grupo libanês pró-Irã, morto um dia antes em um ataque israelense perto de Beirute.

Israel não fez comentários sobre a morte de Haniyeh, que foi substituído no Hamas por seu principal dirigente em Gaza, Yahya Sinwar.