Duas pessoas morrem em colapso de hotel na Alemanha

Desabamento de andar de hotel na cidade vinícola de Kröv, popular destino turístico, também deixou outros sete soterrados – todos foram resgatados. Linha de investigação analisa se obras no local podem ter sido a causa.Duas pessoas morreram após um hotel entrar em colapso na noite desta terça-feira (06/08) na cidade de Kröv, no estado alemão da Renânia-Palatinado. Segundo a polícia, no momento do desabamento de um andar do prédio havia quatorze pessoas no local. Cinco conseguiram sair ilesas e outras sete foram retiradas dos escombros – entre elas um casal de holandeses e o filho de dois anos, resgatados na manhã desta quarta-feira, após mais de dez horas. Segundo o porta-voz do centro de operações de emergência, Jörg Teusch, a instabilidade da estrutura do prédio dificultou o resgate, que se estendeu por quase 24 horas. As equipes não puderam entrar imediatamente no local devido ao risco de uma tragédia ainda maior. Desde a noite de terça-feira, a força-tarefa já contou com a ajuda de 250 pessoas, com a ajuda de drones e cães farejadores. Obras poderiam ter causado colapso A causa do colapso ainda não foi confirmada. Uma das linhas de investigação analisa se obras na terça-feira, poucas horas antes do desastre, poderiam ter sido a causa do desabamento. O edifício é original de 1700 e foi ampliado em dois andares em 1980. "Nunca encontramos uma situação em que um edifício desabasse assim", disse Tausche, de acordo com o jornal alemão Bild. "Se você tirar a carta errada, o castelo inteiro desmorona", comparou. Pelo risco de novos desabementos, 21 moradores das imediações tiveram que deixar suas casas e estão em um centro de acolhimento. Kröv, no sudoeste da Alemanha, é uma cidade vinícola de pouco mais de 2 mil habitantes às margens do rio Mosela, conhecida pelo vinho Kröver, o "Kröver Naked Arsch", e bastante popular entre turistas. gq/le/ra (dpa, ots)