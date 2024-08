Dolce&Gabbana lança perfume para cães por mais de US$ 100

O frasco do perfume, chamado "Fefé", tem uma placa banhada em ouro de 24 quilates que reproduz a pegada de cachorro. Conheça o produto da Dolce&Gabbana

"Inspirado pelo amor incondicional de Domenico Dolce por seu fiel cachorro Fefé, esta delicada mistura sem álcool combina os aromas frescos e delicados da flor ylang ylang, do almíscar, e do sândalo", detalhou o site da marca.

A marca de luxo italiana Dolce&Gabbana lançou no mercado um perfume para cães que custa mais de 100 dólares (560 reais na cotação atual). O produto foi criticado pelas associações de defesa dos animais porque pode perturbar o comportamento canino .

O frasco do perfume, chamado "Fefé", tem uma placa banhada em ouro de 24 quilates que reproduz a pegada de cachorro, acompanhada de uma coleira com uma medalha da Dolce&Gabbana.

Os cães "tem centenas de milhões de receptores em suas fossas nasais e podem sentir cheiros 10.000 e 100.000 vezes mais que os humanos", afirmou Ingrid Newkirk, fundadora da Peta, em um comunicado.

Por isso, as fragrâncias que são borrifadas nos pelos dos cães "podem causar irritação e estresse e interferir em sua capacidade de detectar outros cheiros do ambiente e se comunicar com os animais ao seu entorno", acrescentou.