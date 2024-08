Com covid, Lyles acha que sua participação nos Jogos chegou ao fim

"Acho que este será o fim das minhas Olimpíadas de 2024", postou Lyles em sua conta do Instagram depois de dizer que testou positivo para Covid na terça-feira.

O campeão olímpico dos 100 metros rasos no atletismo, o americano Noah Lyles, disse nesta quinta-feira (8) que sua participação nos Jogos de Paris-2024 provavelmente se encerrou após o teste positivo para covid.

Se estivesse em boas condições físicas, Lyles provavelmente seria parte da equipe dos Estados Unidos para o revezamento 4x100 metros marcado para sexta-feira.

"Não são os Jogos que sonhei, mas me deixaram com muita alegria no coração", disse o velocista americano.

