Botsuanês Tebogo é ouro nos 200m; Lyles corre com covid e leva bronze

O botsuanês Letsile Tebogo surpreendeu na final olímpica dos 200 metros ao conquistar a medalha de ouro, nesta quinta-feira (8), nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, enquanto o favorito Noah Lyles terminou na terceira colocação, antes de revelar que estava com covid. Até então, nenhum atleta africano havia conseguido vencer a meia volta de pista, uma das provas de maior destaque dos Jogos Olímpicos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Tebogo, de 21 anos, impressionou a todos no Stade de France, em Saint-Denis, com um tempo de 19 segundos e 46 centésimos, um novo recorde africano, enquanto a medalha de prata foi para o americano Kenneth Bednarek (19s62) e o bronze para o seu compatriota Lyles (19s70).

Com isso, Bednarek e Lyles repetem as posições que conseguiram nos Jogos de Tóquio-2020, quando o canadense Andre de Grasse ficou com o ouro nos 200 metros. Tebogo sobe finalmente ao topo de um grande pódio internacional, depois de ter conquistado a prata nos 100 metros no ano passado e o bronze nos 200 metros no Mundial de Budapeste, em duas provas então vencidas por Lyles. "Foi uma corrida muito boa para mim. Quando fui para a final, meu treinador me disse que o trabalho já estava feito, então entrei livre para ver como seria", explicou o novo campeão.

O Botsuana conquista assim o primeiro ouro olímpico de toda a sua história. É a sua terceira medalha e as três vieram no atletismo. Mas a novidade na pista roxa do Stade de France é que não houve show de Lyles, quatro dias depois de sua vitória por cinco milésimos nos 100 metros. A dobradinha nas provas de velocidade parecia estar a seu alcance porque os 200 metros são sua distância preferida, da qual é o atual tricampeão mundial, mas Tebogo não lhe deu chances, entrou muito forte na curva e na reta final impôs uma aceleração brutal.

Após a corrida, Lyles explicou que correu fisicamente debilitado por estar com covid. "Eu queria correr. Me disseram que era possível, então simplesmente me afastei do resto", disse ele à NBC. Na quarta-feira ele havia participado das semifinais. "Dos últimos três dias, este foi de longe o melhor. Não posso dizer que estou 100%, mais como 90 ou 95%", acrescentou.

Em quarto lugar ficou o outro americano na disputa, Erriyon Knighton (19s99), enquanto o dominicano Alexander Ogando (20s02) terminou em quinto. Lyles já vê o sonho de sair de Paris-2024 com quatro medalhas de ouro desaparecer. Na reta final destes Jogos, Lyles teoricamente tem a possibilidade de buscar consolo nos revezamentos, mas seu estado de saúde terá influência na decisão e sua participação pode estar comprometida.

Seus companheiros do 'Team USA' se classificaram nesta quinta-feira para a final de sexta-feira nos 4x100 metros. Lyles não estava no quarteto porque a série classificatória foi realizada no mesmo dia da final dos 200 metros, mas, na sexta-feira, os americanos têm a possibilidade de modificar a composição do quarteto. Para sábado haveria uma eventual final com o revezamento 4x400 metros. --- Classificação da final dos 200m masculinos nos Jogos de Paris-2024, nesta quinta-feira: