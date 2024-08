'Vamos atrás deles!': a campanha de Maduro para delatar 'traidores' na Venezuela

Aos gritos, diante de uma multidão em uma sacada do palácio de governo, o presidente venezuelano Nicolás Maduro exclamou: "Vamos atrás deles!"

"É preciso fazer-se respeitar no bairro", afirmou Maduro no Palácio de Miraflores. "Façam-me as denúncias dos criminosos fascistas para que possamos ir atrás deles! Vou proteger o povo rua por rua, bairro por bairro!"

As manifestações eclodiram horas depois do anúncio da autoridade eleitoral de que o governante foi reeleito para um terceiro mandato de seis anos.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) proclamou Maduro vencedor com 52% dos votos contra 43% do opositor Edmundo González Urrutia, representante da inabilitada líder María Corina Machado, que denuncia uma fraude e garante ter vencido as eleições.