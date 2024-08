Tom Cruise na cobertura do Stade de France, lendas do 'French Touch' na trilha sonora ou na espetacular passagem do bastão para Los Angeles: os artistas finalizam os detalhes da cerimônia que visa encerrar os Jogos Olímpicos em grande estilo no próximo domingo (11).

(França EUA Paris cultura dança 2024 cerimônia música gente cinema Oly, 620 palavras, já transmitida)

PARIS: