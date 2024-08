OMS convoca reunião do comitê de emergência devido à varíola dos macacos

O comitê de emergência da OMS irá se reunir "o mais rápido possível" para avaliar se é necessário declarar o nível de alerta mais alto para a epidemia de varíola dos macacos em curso em vários países africanos, anunciou, nesta quarta-feira (7) o diretor da organização.

"Dada a propagação do mpox fora da República Democrática do Congo e a possibilidade de uma nova propagação internacional dentro e fora da África, decidi convocar um comitê de emergência para me aconselhar sobre se a epidemia constitui uma emergência de saúde pública de interesse internacional", declarou Tedros Adhanom Ghebreyesus em conferência de imprensa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"O comitê irá se reunir o mais rápido possível", destacou.