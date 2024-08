Juiz dos EUA nega novo julgamento para ex-secretário de Segurança do México

O juiz de instrução do caso do ex-secretário de Segurança Interna do México, Genaro García Luna, condenado por tráfico de drogas nos Estados Unidos, negou seu pedido para um novo julgamento.

O pedido do ex-funcionário mexicano, o de mais alto escalão a se sentar no banco dos réus da Justiça americana, baseou-se na descoberta de novas provas coletadas pela defesa.

No entanto, em um documento de 16 páginas divulgado nesta quarta-feira (7), o juiz de instrução do caso, Brian Cogan, destacou que "nenhum dos argumentos é suficiente para um novo julgamento", portanto "nega" o pedido apresentado pelos representantes de García Luna.