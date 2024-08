Isaquias Queiroz avança à semifinal olímpica do C1 1000 na canoagem

Na eliminatória desta quarta-feira, o brasileiro completou sua bateria com o tempo de 3min53s94, atrás apenas do tcheco Martin Fuksa (3min50s39), atual campeão mundial.

Campeão olímpico da prova nos Jogos de Tóquio-2020, Isaquias estreou no C1 1000m em Paris um dia depois de se classificar nas quartas de final da C2 500m ao lado de Jacky Godmann.

Também no C1 1000m, Mateus Nunes fez sua estreia olímpica aos 18 anos e ficou em terceiro em sua bateria, com o tempo de 3min52s60. Nas quartas de final, ainda nesta quarta-feira, ele tentará ficar entre os três melhores para avançar às semis.

Na canoagem de velocidade, os dois primeiros de cada bateria eliminatória avançam diretamente às semifinais. Os demais competidores precisam passar por uma fase de quartas de final para continuarem na competição.

As semifinais do C1 1000m estão programadas para a próxima sexta-feira (9), a partir das 6h30 (horário de Brasília). Na quinta-feira (8), Isaquias Queiroz e Jacky Godman tentarão uma vaga na final do C2 500m.