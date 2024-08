Wall Street sobe após colapso na segunda-feira

As taxas dos títulos do Tesouro subiam 3,82%, frente ao 3,78% de segunda-feira, nos papéis a 10 anos.

Depois de viver seu pior dia em dois anos, o índice industrial Dow Jones e o S&P 500, das principais empresas, começaram a terça em alta, com ganhos de 0,72% e 0,83%, respectivamente, após as primeiras operações. O índice tecnológico Nasdaq subia 0,46%.

O grupo de maquinaria pesada Caterpillar, considerado um termômetro da saúde da economia global, subia 1,55% após apresentar lucros acima do esperado no segundo trimestre do ano, apesar da queda nas vendas.

Os 30 papéis que compõem o Dow Jones terminaram no vermelho e os 11 setores do S&P 500 também.

O índice VIX, conhecido como "índice do medo" por medir a volatilidade do mercado, subiu durante o dia a um máximo desde março de 2020, quando foi declarada a epidemia de Covid-19.

A taxa de desemprego nos Estados Unidos subiu em julho mais do que o previsto, para 4,3%. É a taxa de desemprego mais alta no país desde outubro de 2021.

Além disso, o aumento das taxas pelo Banco do Japão fez com que os fundos especulativos limitassem o "carry trade" em ienes, um mecanismo que consiste em tomar crédito em moeda japonesa a taxa baixa para investir em ativos de risco, como as ações do Nasdaq.

A manobra consequentemente afetou o mercado acionário, de onde essencialmente saiu dinheiro.

