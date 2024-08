Venezuela: Mesmo após apelo, forças armadas declaram 'lealdade absoluta' a Maduro

Sob desconfiança interna e externa, o Conselho Nacional Eleitoral, órgão controlado pelo chavismo, declarou que Maduro foi reeleito e promoveu rapidamente uma cerimônia de diplomação do ditador. O resultado, porém, passou a ser imediatamente contestado dentro e fora da Venezuela. Cobrado por denúncias de fraude e sem respaldo internacional, o regime não forneceu qualquer evidência do resultado da votação, o que é cobrado mesmo por governos ideologicamente próximos, como os de Brasil, Colômbia e México.

Os comandantes da Força Armada Nacional Bolivariana da Venezuela (FANB) declararam nesta terça-feira, dia 6, que permanecem absolutamente leais ao ditador Nicolás Maduro. A manifestação ocorreu um dia depois de o candidato de oposição Edmundo González apelar por apoio das forças armadas e das polícias, em comunicado público, no qual declarou ser o verdadeiro presidente eleito do país.

Os comandantes disseram que "rechaçam categoricamente qualquer ação conspiratória e desestabilizadora" e pediram "máxima vigilância" aos militares, policiais e ao "poder comunitário" e movimentos sociais, uma referência aos colectivos chavistas, parte do aparato armado do regime.

Em paralelo, o ministro da Defesa, Vladimir Padrino López, promoveu uma declaração em Caracas, também cercado de comandantes, em que disse que os opositores desataram uma onda de terrorismo e querem promover no país um plano entreguista.

"A união cívico-militar-policial garante a paz. Unidos como nunca", afirmou Padrino López. Ele leu um comunicado, depois republicado por Maduro, no qual a FANB e as polícias qualificam a proposta da oposição como "desesperada" e "sediciosa".

Os militares são peça-chave no regime chavista e considerados um obstáculo para a remoção de Maduro do poder. Desde que chegou ao Palácio Miraflores, o chavismo promoveu mais de 2 mil generais - número sem paralelo no mundo -, promoveu um alinhamento político e entregou a eles benesses remuneratórias e controles de diversos aparatos do Estado.