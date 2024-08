UE pede fim da 'intimidação judicial" contra opositores na Venezuela

A União Europeia (UE) pediu nesta terça-feira ao governo da Venezuela que pare com "a campanha de intimidação judicial" contra s opositores, depois que as autoridades de Caracas abriram uma investigação penal contra dois líderes da oposição, em meio a denúncias de fraude nas eleições presidenciais.

"Pedimos às autoridades que acabem com esta campanha de intimidação", declarou Peter Stano, porta-voz do chefe da diplomacia europeia Josep Borrell, insistindo que o bloco está "muito preocupado" com a evolução da situação na Venezuela.

