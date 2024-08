Putin pede um projeto para promover 'valores tradicionais russos' no exterior

O presidente russo Vladimir Putin pediu nesta terça-feira, 6, que o governo desenvolvesse um programa para a promoção no exterior de "valores espirituais e morais tradicionais russos", um tema que o Kremlin tem cada vez mais tocado nos últimos anos.

Em uma ordem publicada no site do Kremlin, Putin instruiu autoridades responsáveis por projetos nacionais a destinar uma quantia não especificada de dinheiro para um programa chamado "Rússia no Mundo". O programa teria como objetivo "desenvolver a cooperação internacional da juventude e promover valores espirituais e morais tradicionais russos no exterior", disse a ordem.

A ordem não especificou os valores que seriam promovidos, mas a Rússia tem demonstrado crescente animosidade em relação ao liberalismo social ocidental, particularmente em relação à legitimação de relações sexuais não tradicionais e identidade de gênero.