Na Venezuela, promotor abre investigação contra González após ele se autodeclarar presidente

O principal promotor da Venezuela anunciou na segunda-feira, 5, uma investigação criminal contra o candidato presidencial da oposição Edmundo González e a líder do partido de oposição Maria Corina Machado, em resposta ao apelo da dupla para que as Forças Armadas do país abandonem seu apoio ao presidente Nicolás Maduro e parem de reprimir os manifestantes.

A declaração do procurador-geral Tarek William Saab afirma que os dois "anunciaram falsamente um vencedor da eleição presidencial diferente daquele proclamado pelo Conselho Eleitoral Nacional, o único órgão qualificado para fazê-lo" e incitaram abertamente "oficiais policiais e militares a desobedecerem às leis".

O apelo escrito de Gonzalez e Machado mostra a suposta prática de vários crimes, incluindo usurpação de funções, disseminação de informações falsas para causar medo e conspiração, disse Saab. Fonte: Associated Press