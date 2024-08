Lula visita futuro centro espacial no Chile e embarca para SP ainda nesta terça-feira

9h30 no horário local, 10h30 em Brasília - encontro com a prefeita de Santiago, Irací Hassler;

Leia a seguir a lista de compromissos de Lula para terça-feira. Com exceção dos deslocamentos, todos são em Santiago:

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, terá os últimos compromissos de sua viagem ao Chile nesta terça-feira, 6. Ele terá encontros com políticos e participará de cerimônia em um futuro centro espacial. As informações estão na agenda oficial do presidente.

10h30 no horário local, 11h30 em Brasília - encontro com o ex-presidente do Chile Ricardo Lagos;

11h30 no horário local, 12h30 em Brasília - cerimônia de lançamento da pedra fundamental do Centro Espacial Nacional do Chile;

12h30 no horário local, 13h30 em Brasília - partida para São Paulo;